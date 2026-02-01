Il ministro Valditara risponde alle critiche sul dimensionamento scolastico. In un'intervista, difende le sue decisioni e afferma che chi parla di repressione sbaglia. Ha anche commentato l’introduzione dei metal detector nelle scuole, spiegando che si tratta di misure di sicurezza, non di repressione. La polemica resta aperta, ma il ministro insiste: “Non vogliamo creare tensioni, ma garantire un ambiente più sicuro”.

Roma, 1 febbraio 2026 – Ministro Valditara, sul dimensionamento scolastico le critiche a livello regionale e nazionale dicono che così si indebolisce la scuola pubblica e si creano istituti ingestibili perché gli studenti sono troppo numerosi. "Innanzitutto vorrei ricordare quello che ha detto qualche giorno fa il governatore della Campania, Roberto Fico, che ha deciso di dimensionare, evitando il commissariamento: siamo arrivati a una buona soluzione, non perderemo il personale Ata, ci sarà un vicario nelle scuole che sono state dimensionate per gestirle meglio. Anche lui ha voluto accogliere l’invito della Consulta alla leale collaborazione nell’attuare la riforma, che è un obiettivo obbligatorio del Pnrr". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Valditara e i metal detector a scuola: “Chi parla di repressione sbaglia”

Un sondaggio di Skuola rivela che sei studenti su dieci sono favorevoli all’uso dei metal detector a scuola, evidenziando un orientamento positivo tra i giovani.

Il tema dei metal detector nelle scuole è al centro di dibattiti tra sostenitori della sicurezza e preoccupazioni sulla repressione.

