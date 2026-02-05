Vorrei Incontr’Arti | la mostra di arteterapia per raccontare la disabilità
Sabato 7 febbraio si inaugura a Ravenna la mostra di arteterapia “Vorrei Incontr’Arti” presso gli spazi di Pallavicini 22 Art Gallery. L’esposizione raccoglie lavori realizzati da persone con disabilità e mira a raccontare le loro storie attraverso l’arte. L’evento vuole mettere in luce il valore espressivo di ogni individuo e offrire un’occasione di confronto e sensibilizzazione per il pubblico.
È prevista per sabato 7 febbraio l'inaugurazione della mostra di Arteterapia “Vorrei Incontr’Arti” presso gli spazi di Pallavicini 22 Art Gallery a Ravenna. L’esposizione sarà visitabile questo sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; poi di nuovo domenica 8 febbraio, ma solo dalle 10 alle 12.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
