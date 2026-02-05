Vorrei Incontr’Arti | la mostra di arteterapia per raccontare la disabilità

Sabato 7 febbraio si inaugura a Ravenna la mostra di arteterapia “Vorrei Incontr’Arti” presso gli spazi di Pallavicini 22 Art Gallery. L’esposizione raccoglie lavori realizzati da persone con disabilità e mira a raccontare le loro storie attraverso l’arte. L’evento vuole mettere in luce il valore espressivo di ogni individuo e offrire un’occasione di confronto e sensibilizzazione per il pubblico.

È prevista per sabato 7 febbraio l'inaugurazione della mostra di Arteterapia “Vorrei Incontr’Arti” presso gli spazi di Pallavicini 22 Art Gallery a Ravenna. L’esposizione sarà visitabile questo sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; poi di nuovo domenica 8 febbraio, ma solo dalle 10 alle 12.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Vorrei Incontr’Arti “Mio nonno e l’inferno nei lager: vorrei raccontare la sua storia in un libro” Benicio Del Toro non esclude un futuro come regista: "Vorrei raccontare la mia esperienza" Benicio Del Toro, noto attore di successo, apre alla possibilità di intraprendere anche la carriera di regista, desideroso di condividere la sua esperienza. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Vorrei Incontr’Arti Argomenti discussi: Incontro con gli artisti alla Libreria Todomodo; Reggio, all’Accademia di Belle Arti incontro con l’artista Christian Leperino · ilreggino.it; Incontro con Nicola Zingaretti su equo compenso per gli artisti; Carsoli, incontro sulla prevenzione delle lesioni agli arti inferiori nel soggetto diabetico. Vorrei idee e materiale per il prossimo incontro del 13 febbraio per 1 e 2 elementare facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.