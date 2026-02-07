Le tensioni tra Stati Uniti e Europa si fanno sempre più evidenti. Le nuove leggi e restrizioni sulla esportazione di tecnologie e risorse minerarie stanno ridisegnando le alleanze e le influenze globali, creando linee invisibili che dividono il mondo e cambiano il modo di fare politica internazionale.

Dal Critical Mineral Dominance Act statunitense alla proposta europea dell’ Industrial Accelerator Act (IAA), passando per tutte le politiche tariffarie, i controlli sulle esportazioni di beni e tecnologie, le liste di soggetti sanzionati, non si può più leggere il mondo senza scomporlo nelle sue linee invisibili. Da qui, la necessità di ricondurre ogni movimento alla sua geografia giuridica di appartenenza, come nel mio piccolo ho voluto suggerire in Linee invisibili. Geografie del potere tra confini e mercati, Egea 2025, prefazione dell’amb. Giampiero Massolo. La considerazione di partenza, tanto banale quanto determinante, è che il mondo è e rimane organizzato in Stati, confini e relative giurisdizioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - A quale geografia appartieni? Le linee invisibili che dividono il mondo

Approfondimenti su Critical Mineral Dominance Act

Le frontiere naturali e artificiali che dividono nazioni e città sono spesso simboli di storia e geografia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Critical Mineral Dominance Act

A quale geografia appartieni? Le linee invisibili che dividono il mondoDal Critical Mineral Dominance Act statunitense alla proposta europea dell’Industrial Accelerator Act (IAA), passando per tutte le politiche tariffarie, i controlli sulle esportazioni di beni e tecnol ... formiche.net

Le certezze del campo e i dubbi della scrivania. Stappata, chiusa, controllata. L’Inter archivia un’altra serata di ordinaria superiorità, sospinta dalle firme di Lautaro Martínez e Piotr Zielinski, due uomini che stanno ridisegnando la geografia tecnica e simbolica facebook