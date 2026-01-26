Cascate che separano due nazioni e città divise a metà | quali sono le linee di confine più celebri al mondo

Le frontiere naturali e artificiali che dividono nazioni e città sono spesso simboli di storia e geografia. Tra le più note, le cascate di Iguaçu tra Argentina e Brasile e il Monte Everest tra Nepal e Cina rappresentano confini di grande rilevanza. In questa panoramica, analizzeremo alcune delle linee di confine più conosciute al mondo, evidenziando il loro significato e le caratteristiche distintive.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.