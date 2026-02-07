7 percorsi mozzafiato per una domenica fuoriporta non lontano da Milano
Il secondo fine settimana di febbraio porta una giornata di sole e invita a uscire. Sono sette i percorsi consigliati per chi vuole fare una gita fuori porta senza allontanarsi troppo da Milano. Tra boschi, laghi e paesaggi suggestivi, queste escursioni sono perfette per sfruttare la domenica di sole e trascorrere qualche ora all’aria aperta.
Il secondo weekend di febbraio sarà accompagnato da una domenica soleggiata. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi giorni d'inverno. Qualche meta per trascorrere all'aperto, ben coperti, un bel fine.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su Milano escursioni
8 percorsi per un weekend mozzafiato sul Lago di Como
Dal 7 febbraio Milano ha una nuova passeggiata, tra arte e storia, con finale mozzafiato
Da ieri Milano può contare su una nuova passeggiata tra arte e storia, aperta a tutti.
Ultime notizie su Milano escursioni
Argomenti discussi: 7 idee per vivere una splendida domencia di febbraio sul Lago di Como; Ciaspole, silenzio e stelle: l’Alto Adige che non ti aspetti; Gallio Marathon: festa, premi e weekend di sport vi attendono sull’Altopiano dei 7 Comuni; 40 metri sopra Milano: a spasso sulla Galleria Vittorio Emanuele tra passerelle, stanze segrete e una terrazza magica vista Duomo.
Alba o tramonto? 7 percorsi da sogno per runner in cerca di energia e bellezzaLa corsa lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, in Abruzzo, può cominciare all'alba. Questo percorso ciclopedonale si snoda per circa 36 km da Ortona a San Salvo, seguendo l'antica ferrovia ... gazzetta.it
L'Università Statale di Milano presenta nuovi percorsi per il Museo della Filosofia: dall'IA alle carceri, un progetto aperto alla città. #Comunicati #Universita facebook
Il percorso agonistico dell’ITALIA nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina si è aperto con una vittoria. Stefania CONSTANTINI e Amos MOSANER, imbattuti nella specialità Double Mixed di curling da ben 23 incontri internazionali, hanno sconfitto i coreani Kim e J x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.