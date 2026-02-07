7 percorsi mozzafiato per una domenica fuoriporta non lontano da Milano

Il secondo fine settimana di febbraio porta una giornata di sole e invita a uscire. Sono sette i percorsi consigliati per chi vuole fare una gita fuori porta senza allontanarsi troppo da Milano. Tra boschi, laghi e paesaggi suggestivi, queste escursioni sono perfette per sfruttare la domenica di sole e trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Il secondo weekend di febbraio sarà accompagnato da una domenica soleggiata. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi giorni d'inverno. Qualche meta per trascorrere all'aperto, ben coperti, un bel fine.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano escursioni 8 percorsi per un weekend mozzafiato sul Lago di Como Dal 7 febbraio Milano ha una nuova passeggiata, tra arte e storia, con finale mozzafiato Da ieri Milano può contare su una nuova passeggiata tra arte e storia, aperta a tutti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano escursioni Argomenti discussi: 7 idee per vivere una splendida domencia di febbraio sul Lago di Como; Ciaspole, silenzio e stelle: l’Alto Adige che non ti aspetti; Gallio Marathon: festa, premi e weekend di sport vi attendono sull’Altopiano dei 7 Comuni; 40 metri sopra Milano: a spasso sulla Galleria Vittorio Emanuele tra passerelle, stanze segrete e una terrazza magica vista Duomo. Alba o tramonto? 7 percorsi da sogno per runner in cerca di energia e bellezzaLa corsa lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, in Abruzzo, può cominciare all'alba. Questo percorso ciclopedonale si snoda per circa 36 km da Ortona a San Salvo, seguendo l'antica ferrovia ... gazzetta.it L'Università Statale di Milano presenta nuovi percorsi per il Museo della Filosofia: dall'IA alle carceri, un progetto aperto alla città. #Comunicati #Universita facebook Il percorso agonistico dell’ITALIA nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina si è aperto con una vittoria. Stefania CONSTANTINI e Amos MOSANER, imbattuti nella specialità Double Mixed di curling da ben 23 incontri internazionali, hanno sconfitto i coreani Kim e J x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.