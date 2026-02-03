Dal 7 febbraio Milano ha una nuova passeggiata tra arte e storia con finale mozzafiato

Da ieri Milano può contare su una nuova passeggiata tra arte e storia, aperta a tutti. La Highline, realizzata grazie a un bando comunale e a un team di giovani under 35, è ora finalmente accessibile nel cuore della città. Un percorso che promette di regalare viste mozzafiato e un'esperienza diversa, tra elementi urbani e opere d’arte, proprio come annunciato.

Dobbiamo ringraziare un bando del comune e un team creativo tutto under 35 per la nuovissima Highline di Milano, che dal 7 febbraio sarà accessibile a tutti. Chiusa dal 2019, la passerella che costeggia tutta la Galleria Vittorio Emanuele II dall'alto, restituisce a cittadini e milanesi un pezzo importante di storia della città. Il percorso della HighLine Milano. La passerella ha una lunghezza complessiva di oltre 250 metri e si trova a un'altezza di 40 metri sopra il suolo.

