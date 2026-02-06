Zanchetta ex mister di Kamate | Calcio istintivo non si vede spesso

Andrea Zanchetta, ex allenatore dell’Under 18 dell’Inter, si è soffermato sui progressi di Kamate, il giovane laterale francese. Zanchetta ha sottolineato che il ragazzo mostra un calcio istintivo, una caratteristica non così comune da vedere spesso nel calcio giovanile. Per lui, Kamate sta facendo passi avanti e promette bene per il futuro.

Kamate. Andrea Zanchetta, ex allenatore dell’ U18 dell’ Inter, ha commentato i progressi di Kamate, giovane laterale francese, tracciando un bilancio sul suo percorso di crescita nel settore giovanile nerazzurro. Secondo Zanchetta, il talento di Kamate si è distinto fin dall’inizio per un approccio al gioco molto istintivo e naturale: “ Giocava un calcio istintivo e di strada, tutto suola, come non si vede spesso “. L’allenatore ha spiegato come, nel tempo, il francese abbia dovuto adattarsi a nuove responsabilità tattiche: “ Ha dovuto imparare che bisogna difendere, soprattutto nel ruolo che faceva all’epoca, ovvero la mezzala.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Kamate Inter Cittadella, mister Iori: «Superati i derby trappola, abbiamo cambiato marcia e si vede» Zanchetta racconta: «La famiglia Esposito nata per giocare a calcio, Pio bravissimo e non gioca per soldi! Chivu…» Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Kamate Inter Argomenti discussi: Zanchetta: Esposito protagonista all’Inter perchè Chivu ha creduto in lui. I giovani…; La Stampa - Pro Vercelli-Novara, occhio al tocco dell’ex Dossena. Novara, esonerato mister Zanchetta: fatale il ko contro l'OspitalettoLa sconfitta dello scorso weekend contro l'Ospitaletto Franciacorta ha complicato - e non poco - i piani del Novara, che, anche alla luce della classifica maturata nel girone di andata (conclusosi ... tuttomercatoweb.com Novara, esonerato mister Zanchetta: fatale il ko contro l'OspitalettoNovara Football Club comunica che Andrea Zanchetta non ricopre più il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. La Società desidera ringraziare mister Zanchetta per l’attività svolta con ... m.tuttomercatoweb.com "Siamo figli del risultato a breve termine, è un fatto culturale..." Mister Zanchetta Questa è un dato di fatto che spiega tante cose nel calcio italiano facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.