Zanchetta racconta | La famiglia Esposito nata per giocare a calcio Pio bravissimo e non gioca per soldi! Chivu…

Inter News 24 L’ex allenatore dell’Inter Primavera, Andrea Zanchetta, si è espresso così sulla famiglia Esposito soffermandosi su Francesco Pio. Intervistato da Fanpage, l’ex allenatore dell’ Inter Primavera, ora alla guida del Novara, Andrea Zanchetta, racconta così Francesco Pio Esposito. I GIOVANI IN ITALIA – « Siamo storicamente refrattari a puntare sui giovani. Prendiamo il caso di Pio Esposito: lui era forte anche prima, ma per buttarlo dentro abbiamo aspettato che si infortunassero tutti. Non è una critica a nessuno, intendiamoci, ma è il nostro approccio: a volte il timore di non “bruciare” un giovane ci fa essere forse troppo prudenti: bisognerebbe avere il giusto equilibrio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

