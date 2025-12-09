Inter News 24 Convocati Inter Primavera per il Liverpool, le scelte di Carboni per la Youth League: la lista completa per la partita di oggi. È il momento della verità per i giovani talenti dell’Inter. Nel pomeriggio odierno va in scena l’atto conclusivo della fase a gironi della UEFA Youth League, con la sesta e ultima giornata che vede i nerazzurri opposti ai pari età del Liverpool. La formazione guidata da Benito Carbone, tecnico esperto chiamato a valorizzare e far crescere il vivaio della Beneamata, scende in campo con un obiettivo chiaro e imprescindibile: blindare il passaggio alla fase successiva della massima competizione europea giovanile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Convocati Inter Primavera per il Liverpool, le scelte di Carbone per la Youth League: la lista completa