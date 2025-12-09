Convocati Inter Primavera per il Liverpool le scelte di Carbone per la Youth League | la lista completa
Inter News 24 Convocati Inter Primavera per il Liverpool, le scelte di Carboni per la Youth League: la lista completa per la partita di oggi. È il momento della verità per i giovani talenti dell’Inter. Nel pomeriggio odierno va in scena l’atto conclusivo della fase a gironi della UEFA Youth League, con la sesta e ultima giornata che vede i nerazzurri opposti ai pari età del Liverpool. La formazione guidata da Benito Carbone, tecnico esperto chiamato a valorizzare e far crescere il vivaio della Beneamata, scende in campo con un obiettivo chiaro e imprescindibile: blindare il passaggio alla fase successiva della massima competizione europea giovanile. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter Primavera, convocati Italia Under 20: il ct Nunziata chiama gli attaccanti Iddrissou e Mosconi
Cagliari Inter, i convocati di Pisacane per la quinta giornata di Serie A
Cagliari Inter, sono 26 i convocati di Pisacane: fuori tre elementi importanti della squadra di casa!
Liverpool-Salah, rottura totale: fuori dai convocati contro l’Inter - facebook.com Vai su Facebook
#Liverpool, #Salah e #Chiesa non convocati per l' #Inter: la decisione di #Slot Vai su X
Youth League, i convocati di Carbone per Inter-Liverpool: assente Cerpelletti - Sesta e ultima partita della prima fase per i nerazzurri, che proveranno a blindare la qualificazione al prossimo stage ... msn.com scrive
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it