Yildiz Juve c’è il mezzo spoiler | ecco quando verrà ufficializzato il rinnovo del contratto
Questa mattina si fa più chiara la data del rinnovo di Yildiz con la Juventus. Il club ha deciso di rendere ufficiale il prolungamento del contratto del giovane turco, che fino a ieri era rimasto in stand-by dopo il match con l’Atalanta. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa. I tifosi sono già in fermento, sperando che questa mossa possa portare stabilità e continuità alla squadra.
del turco, ieri rimasto a riposto con l’Atalanta. Il futuro della Juventus si lega indissolubilmente al talento cristallino di Kenan Yildiz. L’attaccante turco classe 2005 è ormai a un passo dalla firma su un rinnovo di contratto storico, che lo proietterà al centro del progetto bianconero fino al giugno del 2031. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale è atteso entro i prossimi dieci giorni, suggellando un accordo che porterà l’ingaggio del numero 10 a circa 6 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Yildiz Juve
Yildiz MVP Juve di novembre: i tifosi eleggono il 10 come miglior giocatore del mese, ecco quando verrà premiato. I dettagli
A novembre, i tifosi della Juventus hanno scelto Yildiz come MVP del mese, riconoscendogli il merito di aver brillato sul campo.
Ottolini Juve: quando verrà ufficializzato il nuovo direttore sportivo e quali compiti avrà all’interno della dirigenza. Dentro all’identikit del suo ruolo!
Ultime notizie su Yildiz Juve
Argomenti discussi: Yildiz convinto dalla rinascita Juve: svolta sul rinnovo, c’è un solo nodo da sciogliere; Juve, Yildiz si ferma: non c'è lesione, ma salta Atalanta e Lazio. Spalletti non dispera, c'è Boga; Coppa Italia, Juve: Yildiz c'è per la trasferta contro l'Atalanta; Yildiz, niente lesione ma la Juve lo perde: salta Atalanta e Lazio.
Non solo Yildiz e Spalletti: cinque rinnovi alla Juve, ma c’è anche un addio | CMLa Juventus sta lavorando su diversi rinnovi di contratto: alla fine del mercato di gennaio, si entrerà nel vivo delle trattative ... calciomercato.it
Juventus, prima convocazione per i nuovi arrivati Holm e Boga contro l’Atalanta. La decisione ufficiale di Spalletti su YildizJuventus, sono stati convocati per la prima volta i nuovi arrivati Holm e Boga contro l’Atalanta. La decisione ufficiale di Spalletti su Yildiz Le carte sono state scoperte e la Juventus è pronta per ... calcionews24.com
Spazio a Raspadori, Yildiz in panchina Atalanta-Juve, le probabili formazioni x.com
Hazard e famiglia promuovono Kenan Yildiz Rinnovo con la Juve vicinissimo: lo vedete in un futuro più o meno lontano con altre maglie top facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.