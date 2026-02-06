Yildiz Juve c’è il mezzo spoiler | ecco quando verrà ufficializzato il rinnovo del contratto

Questa mattina si fa più chiara la data del rinnovo di Yildiz con la Juventus. Il club ha deciso di rendere ufficiale il prolungamento del contratto del giovane turco, che fino a ieri era rimasto in stand-by dopo il match con l’Atalanta. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa. I tifosi sono già in fermento, sperando che questa mossa possa portare stabilità e continuità alla squadra.

