Yildiz Juve c’è il mezzo spoiler | ecco quando verrà ufficializzato il rinnovo del contratto

Da juventusnews24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si fa più chiara la data del rinnovo di Yildiz con la Juventus. Il club ha deciso di rendere ufficiale il prolungamento del contratto del giovane turco, che fino a ieri era rimasto in stand-by dopo il match con l’Atalanta. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa. I tifosi sono già in fermento, sperando che questa mossa possa portare stabilità e continuità alla squadra.

del turco, ieri rimasto a riposto con l’Atalanta. Il futuro della Juventus si lega indissolubilmente al talento cristallino di  Kenan Yildiz. L’attaccante turco classe 2005 è ormai a un passo dalla firma su un rinnovo di contratto storico, che lo proietterà al centro del progetto bianconero fino al  giugno del 2031. Secondo quanto riferito da  La Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale è atteso entro i prossimi dieci giorni, suggellando un accordo che porterà l’ingaggio del numero 10 a circa  6 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

