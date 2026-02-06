Weekend a Avellino | scoprire le migliori attività dal 6 al 8 febbraio in provincia
Arriva il weekend a Avellino e in provincia, con tante attività da non perdere. Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, la zona si anima con eventi per tutti i gusti. Famiglie, appassionati di jazz, teatro, musica e folklore trovano qualcosa di interessante da vivere. La città si prepara a offrire tre giorni pieni di iniziative, con spettacoli e appuntamenti per divertirsi e scoprire le tradizioni locali.
**Un weekend intenso a Avellino e in provincia: le migliori attività dal 6 al 8 febbraio** Venerdì 6 febbraio 2026, nel cuore della Campania, il weekend si apre con una programmazione ricca di eventi per tutti gli appetiti: famiglie, amanti del jazz, del teatro, della musica e del folklore. A Avellino, nel cuore del territorio irpino, il Teatro Eliseo accoglie il pubblico con due eventi speciali: un’esperienza teatrale dedicata ai bambini, “Elsa e il Castello di Ghiaccio”, e un concerto jazz che unisce due grandi nomi del panorama musicale italiano. Nel pomeriggio, mentre il cielo si copre di nuvole e la probabilità di piovere sale al 95%, i visitatori possono comunque godere di un ambiente ricco di cultura, intrattenimento e tradizione.🔗 Leggi su Ameve.eu
