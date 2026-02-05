Catania | dal carnevale al teatro le migliori attività del weekend in Sicilia

Catania si anima con un fine settimana ricco di eventi. Tra carnevale, spettacoli teatrali e feste folkloristiche, la città offre tante opportunità per divertirsi e immergersi nella cultura locale. Le strade si riempiono di colori e musica, attirando residenti e visitatori pronti a vivere momenti intensi.

**Catania e la sua area metropolitana si preparano per un weekend intenso, ricco di eventi culturali, teatrali e folcloristici.** Dopo la conclusione dei festeggiamenti per la Santa Patrona, Sant’Agata, il weekend a Catania offre una varietà di attività per tutti i gusti. Le principali attrazioni includono il Carnevale di Misterbianco, il teatro musicale di Mario Incudine, e numerose mostre d’arte e manifestazioni storiche. L’evento principale del fine settimana è la sfilata dei costumi del Carnevale di Misterbianco, in programma dal 6 al 17 febbraio, con una gran quantità di persone che partecipano alle celebrazioni con abbigliamento colorato, maschere e musica vivace.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il fine settimana a Catania si presenta ricco di eventi.

Questo fine settimana, dal 16 al 18 gennaio 2026, offre una varietà di eventi dedicati all'antiquariato, all’arte e al teatro.

