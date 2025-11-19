Leonardo DiCaprio con Vittoria Ceretti e Tobey Maguire a Bologna per i Radiohead
C’era anche Leonardo DiCaprio, con la compagna Vittoria Ceretti e l’amico Tobey Maguire, al concerto evento dei Radiohead a Bologna, terza e penultima tappa italiana del tour della band. Leonardo DiCaprio al concerto dei Radiohead. È stata proprio la top model 27enne a condividere una storia su Instagram che confermava la sua presenza all’Unipol Arena: « Le prime tre note ed ero in lacrime », ha scritto postando un video del concerto nelle storie. DiCaprio, che ha da poco festeggiato 51 anni proprio in compagnia di Vittoria, era seduto tra il pubblico infagottato in felpa con cappuccio e cappellino. 🔗 Leggi su Amica.it
