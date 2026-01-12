Semestre filtro gli studenti ammessi a Medicina… in Albania

Il semestre filtro ha determinato l’ammissione di 220 studenti a Medicina, ma non in Italia: la destinazione è Tirana, in Albania. Questi studenti sono stati ammessi alla sede straniera dell’Università di Tor Vergata, offrendo un’opportunità di studi complementare rispetto ai percorsi italiani. Questa scelta evidenzia le variazioni nelle modalità di accesso e nelle sedi universitarie, ampliando le possibilità per i futuri medici italiani.

Ammessi a medicina, sì. Ma non in Italia. In Albania. Più precisamente a Tirana. È il destino di 220 studenti che sono finiti nella sede straniera dell' università di Tor Vergata. E il corso oltremare costerà più di novemila euro all'anno. Anche se alla fine avranno un titolo di studio italiano. A finire a Tirana sono ragazzi che occupano posizione basse nell'elenco degli ammessi dopo le prove del semestre filtro. Alle tre prove hanno ottenuto due o, nel 90% dei casi, una sola sufficienza; il posto vinto probabilmente non corrispondeva alla loro prima scelta. Le storie. Gaia Volpe, vent'anni, di Montella (Avellino), confessa a Repubblica l'errore: «Purtroppo nella scelta delle preferenze non mi sono resa conto che la sede fosse in Albania, pensavo fosse quella di Tor Vergata a Roma».

Semestre filtro, a Pisa ammessi 468 studenti ma 197 con riserva - Sono 468 gli studenti dell'Università di Pisa ammessi ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria dopo la pubblicazione, l'8 gennaio, della graduatoria nazionale. ansa.it

SEMESTRE FILTRO, LA RABBIA DEGLI STUDENTI: “MODALITA’ DA ABOLIRE” - Nel video: Helena Giannini, Coordinatrice Udu e rappresentante in Senato Accademico UniMore È stata pubblicata la graduatoria del semestre filtro con gli studenti ammessi alle facoltà di Medicina e Ch ... tvqui.it

Semestre filtro a Medicina, la selezione copre quasi tutti i posti ma lascia fuori oltre 30mila studenti in Italia, esclusi anche dai corsi affini. - facebook.com facebook

Semestre filtro, da Medicina a Veterinaria i posti a disposizione non si riempiono: 'recupero' a febbraio x.com

