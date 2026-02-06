Gambizzato sulla ciclabile lungo il Bisenzio dopo 6 mesi c’è un arresto

Dopo quasi sei mesi di indagini, le forze dell’ordine hanno arrestato un sospettato per il tentato omicidio avvenuto sulla pista ciclabile lungo il Bisenzio, a Prato. Quel giorno di agosto, un uomo di 37 anni è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre si trovava in pieno giorno. Ora, con l’arresto, si cerca di fare luce sul motivo dietro questa sparatoria che aveva sconvolto la città.

Prato, 6 febbraio 2026 – Svolta nelle indagini sul gravissimo fatto di sangue dell'8 agosto scorso, quando in pieno giorno, sulla pista ciclabile lungo il Bisenzio all'altezza del Cantiere un 37enne marocchino venne gambizzato a colpi di pistola. L'uomo, intorno alle 4 del pomeriggio, venne colpito e riportò ferite plurime: per i colpi di arma da fuoco alla gamba destra, per un colpo da corpo contundente all'orecchio destro, per l'aggressione all'orecchio sinistro. Sul posto vennero trovati due proiettili calibro 9. Giovedì 5 febbraio la squadra mobile della Questura pratese ha individuato a Santa Lucia il sospettato: si tratta di un 36enne italo-francese, destinatario di una misura di custodia cautelare e portato in carcere.

