Viaggio tra le radici del blues Un incontro con Roberto Menabò

FERRARA Oggi, alle 15.30, nell’aula Magna ‘Stefano Tassinari’ della scuola di Musica Moderna (via Darsena 57), si terrà l’incontro ‘ Il blues bianco fino agli anni ’40 ’, a cura di Roberto Menabò che accompagnerà l’ascoltatore a esplorare le radici del blues bianco negli Stati Uniti fino agli anni ’40, con esempi musicali, analisi stilistiche e contestualizzazione storica e culturale. Il titolo indica l’attenzione a quel filone di musica blues eseguita e registrata da artisti bianchi nei primi decenni del Novecento, un ambito spesso trascurato nella narrazione tradizionale del blues ma ricco di storie e sonorità peculiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viaggio tra le radici del blues . Un incontro con Roberto Menabò Leggi anche: ‘Fantastico Medioevo’, da gennaio un viaggio epico e attuale tra le radici lucane Leggi anche: ‘Fantastico Medioevo’, da gennaio un viaggio epico e attuale tra le radici lucane Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Viaggio tra le radici del blues . Un incontro con Roberto Menabò; Taranto | Sebastiano Lillo Trio, presenta: Cumbia Acosadora - LIVE. Viaggio tra le radici del blues . Un incontro con Roberto Menabò - Il pubblico ripercorrerà la storia del folk dai primi decenni del Novecento fino agli anni Quarant ... ilrestodelcarlino.it

'Radici-Piccole e grandi storie di Cesana', 7/12 primo incontro - Dalle vette del Giappone agli sterrati d'Italia, Sisa è una viaggiatrice solitaria che, tra corse e pedalate, riesce a creare un cerchio di energia positiva attorno a sé. ansa.it

"Radici in viaggio" racconta le migrazioni - Verbo andare un docufilm che racconta la migrazione, l’abbandono delle radici ma anche la nostalgia e il forte desiderio del ritorno. rainews.it

DOMANI A TORTOLÌ RADICI DI BRONZO – La Terra dei Sardi Ore 18:00 Teatro San Francesco Evento organizzato dal Comune di Tortolì in collaborazione con la Pro Loco Rocce Rosse Un viaggio potente e identitario nelle radici più profonde dell - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.