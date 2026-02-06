Viaggio a Dura La cooperazione e il filo del tempo

Questa mattina, a Dura, si è parlato ancora una volta di come alcune esperienze amministrative finiscano nel dimenticatoio. Non perché siano poco significative, ma perché restano lontane dai riflettori e dai media. La cooperazione tra le istituzioni e la comunità locale sembra spesso sfuggire all’attenzione pubblica, lasciando che il filo del tempo le nasconda nel passato.

Ci sono esperienze amministrative che scivolano ai margini della memoria pubblica non perché irrilevanti, ma perché estranee alla stagione della comunicazione permanente. La cooperazione tra Siena e Dura, cittadina palestinese a sud di Hebron, appartiene a questa categoria: concreta, istituzionale, lontana dalla retorica. Negli anni Novanta prese forma in Italia una pratica innovativa: la cooperazione decentrata. L'idea era che una città potesse assumersi responsabilità oltre i propri confini, intervenendo dove diritti essenziali - istruzione, salute, inclusione sociale - risultavano fragili. Il rapporto tra Siena e Dura nacque in questo quadro.

