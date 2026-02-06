Via Veneto chiusa alle auto è polemica | Vogliamo colpire il traffico di passaggio

La cittadinanza si divide sulla chiusura temporanea di Via Veneto. Il sindaco Fabio Colombo ha annunciato che, a partire dal 16 febbraio, la strada sarà chiusa alle auto per due ore al giorno, come parte di una sperimentazione che durerà fino a settembre. La decisione ha scatenato polemiche sui social e tra i pendolari, con molti che criticano il provvedimento e altri che lo difendono come misura per ridurre il traffico di passaggio. La discussione continua a infiammare il dibattito pubblico in città.

Un videomessaggio del sindaco Fabio Colombo, i social che scoppiano, comunicati incrociati, la baruffa sull'annunciata chiusura (parziale e per due ore al giorno) di via Vittorio Veneto prosegue, e c'è la data: la sperimentazione, che durerà sino a settembre, inizierà il 16 febbraio. Sul provvedimento che sta facendo parlare da giorni tutta la città una seconda ordinanza, che ridefinisce meglio il perimetro delle aree off limits (per la via Vittorio Veneto il tratto tra l'ingresso e uscita del parcheggio di Piazza Monsignor Valli e il civico 47) e l'elenco delle vie i cui residenti saranno esentati dal provvedimento.

