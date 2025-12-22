Firenze | piombino sprofondato alle Cure chiusa via lungo il Mugnone Traffico paralizzato

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico paralizzato a Firenze per la chiusura di via lungo il Mugnone. La causa: un "tombino della telefonia sprofondato nella mattinata di sabato 20 dicembre 2025", come si spiega da Palazzo Vecchio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

