Sabato e domenica, Verissimo torna con un weekend ricco di sorprese. Tra i volti noti che si alterneranno in studio ci sono Samira Lui, pronta a rispondere alle accuse di Fabrizio Corona, e Kekko Modà. La conduttrice Silvia Toffanin accoglierà anche Bianca Atzei ed Eva Riccobono, preparando un palinsesto che promette emozioni e confronti diretti.

Tra gli ospiti più attesi di Verissimo nel weekend c'è Samira Lui, pronta a replicare alle accuse mosse da Fabrizio Corona nel programma Falsissimo Il nuovo weekend di Verissimo si preannuncia particolarmente intenso, Silvia Toffanin accoglierà in studio volti noti della televisione, protagon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026, da Samira Lui a Kekko Modà, da Bianca Atzei a Eva Riccobono

Approfondimenti su Verissimo ospiti

Sabato e domenica, Verissimo si prepara a riempire gli studi di ospiti di primo piano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Verissimo ospiti

Argomenti discussi: Verissimo, Anticipazioni e Ospiti della puntata di Domenica 25 gennaio 2026 su Canale 5; Flavio Ubirti e Nicole Belloni ospiti a Verissimo sabato 24 gennaio; Verissimo, ospiti e anticipazioni del weekend: chi c’è il 24 e 25 gennaio; Verissimo: anticipazioni e ospiti di sabato 24 e domenica 25 gennaio!.

Verissimo, gli ospiti di sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio: tutte le anticipazioniRitratti inediti, graditi ritorni, tanta musica; gioie e dolori: anche per questa settimana ‘ Verissimo ’ sarà tutto questo e molto altro ancora. Al timone, come sempre, Silvia Toffanin pronta ad ... quotidiano.net

Verissimo, ospiti 24 e 25 gennaio 2026: ecco le anticipazioni del weekend con la ToffaninIl weekend di Verissimo si prepara a regalare due puntate dense di emozioni e racconti personali, con Silvia Toffanin pronta ad accogliere alcuni dei ... ilsipontino.net

#AnnaValle #UnaNuovaVita Le anticipazioni di #Verissimo x.com

Ecco chi vedremo questo weekend nello studio di Silvia Toffanin su Canale 5. Interviste, amori, storie toccanti: le anticipazioni Leggi l'articolo #Verissimo - facebook.com facebook