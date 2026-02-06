Si schiantano con l'auto contro un albero morti due ventenni nel Varesotto | indagini in corso

La notte scorsa, due giovani sono morti in un incidente vicino a Saronno. Secondo le prime ricostruzioni, l’Audi su cui viaggiavano è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti sul posto per i rilievi e i soccorsi. Le indagini sono ancora in corso per chiarire cosa abbia causato l’incidente.

🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Saronno Varese Scontro tra un'auto e una moto nel Varesotto, grave un 18enne: indagini in corso Si schiantano con l'auto, morti due ragazzi 20enni: incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Saronno Varese Argomenti discussi: Si schiantano con l'auto contro un albero, morti due ventenni nel Varesotto: indagini in corso; Si schianta con l'auto contro l'albero: un ferito grave; Si schiantano con l'auto contro un albero di notte, morti due ragazzi di 22 e 24 anni a Saronno; Perde il controllo dell'Audi A6, si schianta contro il muro di una casa e resta incastrato tra le lamiere: 22enne in fin di vita. Ragazzi si schiantano con l'auto all'albaSecondo le prime ricostruzioni, l'impatto ha provocato traumi a due giovani uomini, entrambi soccorsi sul posto. Il primo, un diciannovenne, ha riportato un trauma cranico e una ferita alla gamba ... casertace.net Incidente a San Benedetto Po, con l'auto si schiantano contro un edificio e sfondano la parete: feriti un 22enne e un 24enneAlle 6.30 del mattino i due ragazzi, viaggiando ad alta velocità, sono finiti contro un negozio di ferramenta del paese in provincia di Mantova. Per loro fortunatamente solo lievi traumi, l'edificio è ... milano.corriere.it

