Vannacci e la grana simbolo di Futuro nazionale esiste dal 2010 ma è scaduto

La nuova formazione di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, non è ancora ufficialmente nata, ma i segnali sono chiari: il progetto sembra già in difficoltà. Vannacci ha creato un certo interesse, ma al momento non ci sono ancora i passi concreti per avviare il movimento. La sua idea, lanciata nel 2010, sembra aver perso smalto e ora si parla di un progetto scaduto prima ancora di partire. La situazione resta incerta e molti osservano con attenzione cosa accadrà nei prossimi giorni.

'Futuro Nazionale', la nuova formazione politica di Roberto Vannacci, formalmente ancora non è nata ma il parto si preannuncia travagliato. L'utilizzo del simbolo è oggetto di una diatriba, giuridica prima che politica, visto che un marchio con la stessa dicitura è stato già presentato ufficialmente e depositato nel 2010 presso l'Ufficio marchi e.

Vannacci e la grana simbolo di Futuro nazionale, esiste dal 2010 ma è scadutoUn marchio con la stessa dicitura è stato già presentato e depositato da Riccardo Mercante, ex consigliere regionale M5S morto nel 2020. Gabriele Maestri, giurista e curatore del blog ... adnkronos.com

Doppio passo falso di Vannacci, dopo il simbolo c'è la grana del nome del nuovo partito: non può usare Futuro NazionalePer il Generale che ha sancito lo strappo dalla Lega iniziano le grane. In particolare, con una famiglia di Giulianova legata al Movimento Cinque Stelle ... tag24.it

Grana Vannacci per il centrodestra, con l’addio alla Lega e il lancio del suo partito il generale scombina la strategia elettorale della coalizione facebook

