Val Seriana picchia la moglie sino a mandarla in coma | arrestato 51enne

Da ilgiorno.it 6 feb 2026

Un uomo di 51 anni è finito in manette dopo aver picchiato la moglie, lasciandola in coma. I carabinieri di Albino hanno arrestato il tunisino residente in zona, accusato di maltrattamenti e lesioni gravissime. La donna si trova ora in ospedale, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

Albino (Bergamo), 6 febbraio 2026 - Picchia la moglie sino a mandarla in coma: un 51enne tunisino, residente in Val Seriana, è stato arrestato dai carabinieri di Albino, in provincia di Bergamo, perché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravissimi ai danni della moglie. Aggressione e conseguenze. Le indagini sono partite dopo un'aggressione nei confronti della donna lo scorso 17 gennaio, all'interno dell'abitazione. La moglie ha riportato traumi gravissimi che le hanno causato un'insufficienza respiratoria acuta e il ricovero in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in coma farmacologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

