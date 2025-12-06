Picchia minaccia e abusa dell’ex | 51enne arrestato nel Pescarese
Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Penne con l’accusa di aver perseguitato e aggredito la sua ex compagna, arrivando anche ad abusare di lei. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Pescara. A carico dell’indagato, che ha precedenti specifici, vengono contestati atti persecutori, danneggiamento, violazione di domicilio, tentata rapina e violenza sessuale. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
