Usa | ampliare nuovo tavolo armi nucleari

Gli Stati Uniti hanno chiesto di organizzare presto un incontro a tre con Russia e Cina per rinegoziare i limiti alle armi nucleari. La scadenza del trattato New Start tra Usa e Russia ha riacceso le tensioni e ha spinto Washington a cercare nuovi accordi. Durante la conferenza sul disarmo a Ginevra, il sottosegretario di Stato americano, DiNanno, ha evidenziato che la Cina non ha ancora limiti, trasparenza o controlli sul suo arsenale nucleare. La questione è calda e rischia di complicare ulteriormente la

Alla Conferenza ginevrina sul disarmo, sottosegretario di Stato Usa DiNanno ha sottolineato: "Mentre siamo qui, l' arsenale nucleare cinese non ha limiti, non ha trasparenza, non ha dichiarazioni,non ha controlli". L'ambasciatore russo Gatilov: ok "se fossero coinvolti Gb e Francia, alleati degli Usa nella Nato, che si è dichiarata un'alleanza nucleare".

