Proroga accordo contro le armi nucleari | Usa e Russia si avvicinano a nuovo protocollo

Nel cuore della crisi internazionale, il mondo assiste a un passo significativo verso una nuova fase di stabilità. Stati Uniti e Russia stanno negoziando una proroga del trattato sulle armi nucleari, un accordo che potrebbe evitare un’ulteriore escalation. Le due potenze stanno lavorando per trovare un’intesa che consenta di mantenere sotto controllo il numero di testate e di missili strategici, evitando così una corsa agli armamenti. La decisione arriverà nei prossimi giorni e potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni tra le due nazioni.

**Un accordo storico in arrivo: Usa e Russia vicini a proroga del trattato sul tetto delle armi nucleari** Nel cuore della crisi internazionale, il mondo assiste a un passo significativo verso una nuova fase di stabilità. Gli Stati Uniti e la Russia, due delle più potenti nazioni nucleari del pianeta, sono ormai vicini a una proroga del Trattato sul tetto delle armi nucleari, un accordo fondamentale per la sicurezza globale. La notizia, emersa nei primi giorni di febbraio 2026, ha aperto nuove prospettive per la diplomazia internazionale, in un momento in cui l’equilibrio tra potenze si dimostra sempre più fragile.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Usa Russia Trump: “Voglio incontro tra Usa, Russia e Cina per ridurre le armi nucleari” Usa-Russia, scade trattato New Start su armi nucleari. Mosca: “Non siamo più vincolati” La Russia ha annunciato che non si sente più vincolata dal trattato New Start, che scade oggi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Usa Russia Argomenti discussi: Usa-Russia, riprende il dialogo militare. Ma sul trattato nucleare Trump gela Putin: Nessuna proroga; Axios, Usa-Russia vicini a proroga del trattato New Start; New START scade, Trump chiude alla proroga e rilancia: Serve un nuovo trattato sulle armi nucleari; Axios, Usa-Russia vicini alla proroga del trattato New Start. Le startup contro il governo sullo stop agli incentivi fiscaliDalla grande speranza alla delusione: la filiera italiana dell’innovazione lamenta «l’approssimazione» del governo. La goccia che fa traboccare il vaso è la mancata proroga agli incentivi fiscali ... repubblica.it Si parla di trattative dell’ultimo minuto tra gli inviati di Trump e i funzionari russi. Ci sarebbe una bozza di accordo senza approvazione finale, potrebbe esserci una proroga di sei mesi, senza però una formalizzazione legale, intanto il mondo resta senza regole facebook Nella nuova delibera che proroga l’accordo tra Asst Lariana ed il presidio dell’alto lago fino al 2027, con una spesa pari a un altro milione e mezzo di euro, sono elencate le ragioni che hanno portato a questa scelta, di fatto senza alternative x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.