La presenza di generali in politica divide l’Italia. La destra italiana ha spesso affidato ruoli di rilievo a militari in divisa, ma questa scelta solleva dubbi. Alcuni chiedono più trasparenza e meno ingerenze dall’esercito, altri ricordano le pagine della storia che parlano di politici e generali troppo vicini. In ogni caso, il dibattito rimane aperto e il futuro appare ancora incerto.

Cerchiamo di analizzare il presente alla luce della storia politica. I generali hanno punteggiato il percorso della destra italiana. Agli albori della Fiamma ci fu il generale Rodolfo Graziani, ex viceré di Etiopia, ex ministro della Guerra della Rsi, che divenne per meno di un anno, presidente onorario del MSI (1953-1954): non ebbe alcun potere effettivo e quella esperienza-lampo non fu nemmeno gratificata con un seggio parlamentare. I primi generali: Graziani, De Lorenzo, Birindelli. Si ricorda di lui l’incontro di Arcinazzo Romano (1953), con un giovane Giulio Andreotti, durante un comizio dell’allora sottosegretario alla presidenza di Alcide De Gasperi dove il diabolico divo – il Leone e la Volpe – gli tese un trappolone: invitatolo a salire sul suo palco gli fece pronunciare parole di sperticato elogio nei confronti della Dc, facendo andare fuori dai gangheri il vertice missino, guidato allora da Augusto De Marsanich. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Uomini in divisa leader politici? No grazie. Con la destra generali al servizio, non al comando

Approfondimenti su Uomini In Divisa Lideri Politici

Il funzionamento dei centri di detenzione per migranti (Cpr) evidenzia un doppio standard nei giudizi e nelle interpretazioni delle leggi.

Il cambiamento dei leader al comando e all'opposizione è un fenomeno costante nella storia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Uomini In Divisa Lideri Politici

Argomenti discussi: Agente spara e uccide un uomo, la Lega lancia una raccolta firme: Io sto col polziotto; 'Scudo penale' per le forze dell'ordine, il provvedimento verso lo sbarco in Cdm; Sparatoria Milano, l'agente: Per reazione ho mirato alla sagoma. Salvini: Norma per evitare indagini automatiche ad agenti che si...; Ucciso a 28 anni da un poliziotto: l'alt dell'agente, la pistola (a salve) puntata contro e gli spari. Cosa è davvero successo.

La campagna di Fratelli d’Italia per ribadire la sua vicinanza alle donne e agli uomini in divisa. Siamo con voi. facebook

Uomini e donne in divisa escono di casa ogni giorno per difendere tutti noi. Chi colpisce la Polizia colpisce lo Stato. E lo Stato deve rispondere con pene esemplari e certe. Per rispetto, per giustizia, per sicurezza. #DallaParteDellaPolizia #Sicurez x.com