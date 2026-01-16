Il doppio standard dei giudici | con la destra al comando i Cpr si svuotano

Il funzionamento dei centri di detenzione per migranti (Cpr) evidenzia un doppio standard nei giudizi e nelle interpretazioni delle leggi. Con l’attuale governo di destra, si osserva un progressivo svuotamento di queste strutture, sollevando interrogativi sui criteri che guidano le decisioni giudiziarie e amministrative. La questione resta complessa e spesso soggetta a interpretazioni soggettive, rendendo urgente un’analisi equilibrata e basata sui fatti.

La legge è interpretabile, su questo ci sono pochi dubbi. Qualche dubbio in più, invece, resta intorno ai criteri in base ai quali le diverse interpretazioni sono stabilite. Criteri che, in certi casi, sembrano cambiare di continuo; e, in mancanza di altre spiegazioni valide, il sospetto che questi cambiamenti siano di natura politica, diventa più che concreto. Un buon esempio in questo senso sono i dati relativi agli ingressi e alle uscite per mancata convalida o proroga del giudice dai Cpr, i centri di permanenza per il rimpatrio nei quali vengono temporaneamente trattenuti gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione.

