Uomini e Donne scintille tra Cristiana ed Ernesto | tensione anche con Federico

Nel recente episodio di Uomini e Donne, Cristiana Anania si trova al centro di tensioni e confronti. Mentre con Ernesto nasce un acceso scambio di opinioni, il rapporto con Federico si mantiene più sereno. La puntata è caratterizzata da momenti di discussione e malintesi, creando un’atmosfera carica di suspense e interesse.

Cristiana Anania torna al centro dello studio di Uomini e Donne tra discussioni e malintesi. Il confronto con Ernesto si trasforma presto in un botta e risposta infuocato, mentre con Federico il clima è molto più dolce. Nel frattempo, in studio si parla anche del nuovo tronista Ciro Solimeno, che sembra faticare a catturare l'attenzione del pubblico e della stessa Maria De Filippi. Il trono classico è in fermento e il pubblico si divide tra simpatia e polemiche. Arriva la prima scelta: chi tra Flavio, Cristiana e Sara Lite accesa tra Cristiana ed Ernesto: volano accuse e parole forti. Il confronto tra Cristiana ed Ernesto accende il pubblico.

