Dopo 30 anni è ora di dire addio al biondo in stile Rachel?

Dopo trent’anni, il classico biondo in stile Rachel di Jennifer Aniston sta lentamente lasciando il passo a nuove tendenze. Il suo colore dorato ha segnato un’epoca e influenzato molte scelte di stile femminile. Ora, molte donne si interrogano su quali siano le opzioni più moderne e adatte al loro look, segnando un momento di cambiamento nel mondo della bellezza e delle colorazioni capelli.

I l biondo dorato di Jennifer Aniston ha definito un’epoca, spingendo per decenni migliaia di donne a chiedere ai parrucchieri di tutto il mondo lo stesso iconico colore. Tuttavia, l’attrice ha recentemente voluto ricordare come quella chioma solare non sia affatto naturale. In un video condiviso il 6 gennaio sui canali social del suo brand di haircare, Lolavie, l’ex star di Friends ha risposto con ironia a una domanda sulla possibilità di cambiare look: «Se diventerei mai castana? Io sono castana», ha dichiarato la star, definendo scherzosamente il suo celebre biondo come «finto». Jennifer Aniston, evoluzione beauty e capelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

