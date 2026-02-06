Unione Addio Servizi comunali tutti in proprio

A un mese dalla fine dell’Unione dei Comuni, Casaletto Lodigiano ha già manciato una svolta. Il Comune ha deciso di gestire i servizi comunali in modo autonomo, senza più fare affidamento sull’unione. Ora, l’amministrazione è tutta al femminile, pronta a guidare il paese verso una nuova fase.

A un mese dallo scioglimento dell’Unione dei Comuni, Casaletto Lodigiano volta pagina e presenta la nuova macchina amministrativa comunale, interamente al femminile. Un passaggio delicato ma cruciale, che segna l’avvio di una fase nuova per il paese, tornato a gestire in autonomia servizi e uffici dopo anni di conduzione sovracomunale nell’ambito dell’Unione Lodigiana Grifone con Caselle Lurani. Prima dello scioglimento, molte funzioni fondamentali – dalla Finanza ai Servizi tecnici fino alla Polizia Locale – erano accentrate nell’Unione, che contava 10 dipendenti poi redistribuiti equamente tra i due Comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Unione Addio. Servizi comunali tutti “in proprio“ Approfondimenti su Casaletto Lodigiano Unione Tutti i servizi comunali a portata di smartphone: online l'app del Comune di Catania Il Comune di Catania ha lanciato un’applicazione che permette ai cittadini di accedere ai servizi comunali direttamente dal telefono. Lutto nel mondo dei famosi, la notizia sconvolge tutti: addio, proprio a lei La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Casaletto Lodigiano Unione Argomenti discussi: Unione Addio. Servizi comunali tutti in proprio; Passa alla CIE: carte d’identità cartacee addio dal 3 agosto 2026; Addio alle carte di identità cartacee, aperture straordinarie dell'anagrafe di Viterbo per la sostituzione del documento. Unione Addio. Servizi comunali tutti in proprioA un mese dallo scioglimento dell’Unione dei Comuni, Casaletto Lodigiano volta pagina e presenta la nuova macchina amministrativa comunale, ... ilgiorno.it L’addio del Comune all’Unione. I lavoratori rientrano in organicoCosa cambierà per il Comune uscire dall’Unione di Terre d’Acqua? Il sindaco Lorenzo Pellegatti traccia il quadro futuro visto che dal primo gennaio prossimo San Giovanni in Persiceto sarà fuori ... ilrestodelcarlino.it Niente più bustine di ketchup e maionese, ma anche addio a prodotti cosmetici monodose e asporto con contenitori da casa: così l'Unione Europea vuole ridurre al minimo la plastica monouso. facebook Vannacci lascia la Lega. E Salvini esce indebolito dall’addio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.