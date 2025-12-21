Un uomo finisce nelle acque gelide del Po a Torino due agenti lo afferrano e lo salvano
Due agenti della polizia di Stato hanno salvato un uomo di circa 45 anni che stava per essere trascinato via dalla forte corrente del fiume Po. I fatti sono accaduti mercoledì 10 dicembre in orario serale, quando è giunta alla centrale operativa della questura di corso Vinzaglio la segnalazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
