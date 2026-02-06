La Juventus esce dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro l’Atalanta. I bianconeri non riescono a ribaltare il risultato e vengono eliminati dalla competizione. Spalletti commenta la partita, mentre i tifosi si preparano a seguire le prossime sfide della squadra. La stagione della Juve si fa sempre più complicata.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 5 febbraio 2026. Conferenza stampa Spalletti post Atalanta Juve Coppa Italia: «Nei momenti veri è importante fare le scelte vere. Siamo spappolati dal dispiacere perché la partita l’avevamo fatta». Ore 23:30 – Luciano Spalletti al termine di Atalanta Juve di Coppa Italia: le sue parole in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: bianconeri sconfitti dall’Atalanta ed eliminati dalla Coppa Italia, le parole di Spalletti

