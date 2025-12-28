Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri passano sul campo del Pisa le parole di Spalletti dopo il match
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 27 dicembre 2025. Conferenza stampa Spalletti post Pisa Juve: «Per voi fino a due domeniche fa eravamo un po’ falliti e ora siamo un po’ campioni.Dentro la squadra c’è il desiderio di stare nella classifica che conta». Ore 23.30 – (Marco Baridon inviato all’Arena Garibaldi) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Pisa Juve della 17ª giornata di Serie A 202526. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri passano in Norvegia sul campo del Bodo, le pagelle degli uomini di Spalletti
Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri battono anche la Roma e salgono ancora in classifica, le parole di Spalletti dopo il match
Juventus-Roma LIVE; Serie A, cessione Juventus – Nuovi voci sui bianconeri: c’è l’Arabia; Come corre la Juve di Spalletti: batte la Roma e torna in lotta per la Champions; La Juve vince a Pisa: Kalulu-Yildiz gol, Spalletti sorride. Tutte le dichiarazioni e la classifica.
Pisa Juve 0-2: grande vittoria dei bianconeri che soffrono ma escono dall’Arena Garibaldi con 3 punti pesantissimi! Decidono le reti di Kalulu e Yildiz - Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con ... juventusnews24.com
Juve corsara a Pisa: finisce 2-0 per i bianconeri - Terza vittoria consecutiva per la squadra di Spalletti che conquista tre punti preziosi. rainews.it
Bologna Juve 0-1: i bianconeri passano al Dall’Ara, tre punti pesantissimi! Decide la rete di Cabal nella ripresa - Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve affrontava un crocevia importante della stagione contro il Bologna ... juventusnews24.com
#Juve al lavoro per il rinnovo Le ultimissime su #Yildiz - facebook.com facebook
#Mandas è il sostituto che convince la #Juve Le ultimissime x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.