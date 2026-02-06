Ucraina ucciso n2 dell’intelligence russo

In Ucraina, si intensificano le tensioni. Un secondo ufficiale dell’intelligence russa è stato ucciso, mentre a Zaporizhzhia i droni russi hanno colpito ancora. A Mosca, un attentato ha colpito un generale dei servizi segreti militari. La guerra continua a fare vittime e a scuotere le due sponde.

Non c’è tregua in Ucraina. Attacco con droni russi su Zaporizhzhia, mentre a Mosca si registra un attentato contro un generale ai vertici dell’intelligence militare russa. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

