Ucraina ucciso n2 dell’intelligence russo

In Ucraina, si intensificano le tensioni. Un secondo ufficiale dell’intelligence russa è stato ucciso, mentre a Zaporizhzhia i droni russi hanno colpito ancora. A Mosca, un attentato ha colpito un generale dei servizi segreti militari. La guerra continua a fare vittime e a scuotere le due sponde.

