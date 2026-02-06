ucraina rilasciati 157 prigionieri nello scambio con la russia

In Ucraina, ieri, si è concluso uno scambio di prigionieri con la Russia. Centosep fifty persone sono state rilasciate, tra cui molte famiglie che hanno potuto rivedere i propri cari. La scena ha portato emozioni intense e lacrime di gioia nelle strade di Kyiv e altre città. La Russia ha consegnato 157 prigionieri, e ora si aspetta un possibile passo successivo tra i due paesi.

(LaPresse) Momenti di forte emozione in Ucraina, dove numerose famiglie hanno potuto riabbracciare i propri cari dopo il rilascio di prigionieri nell’ambito di uno scambio con la Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato il ritorno in patria di 157 cittadini ucraini, a seguito di colloqui di pace trilaterali svoltisi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferito dal leader ucraino, tra le persone liberate figurano militari delle forze armate, membri della Guardia Nazionale e del servizio di guardia di frontiera. Il quartier generale ucraino per il trattamento dei prigionieri di guerra ha precisato che lo scambio ha riguardato 150 soldati e sette civili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina, le autorità di Mosca e Kiev hanno confermato di aver raggiunto un accordo per lo scambio di 314 prigionieri.

