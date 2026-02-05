Russia-Ucraina c’è l’accordo sullo scambio di 314 prigionieri

Questa mattina, le autorità di Mosca e Kiev hanno confermato di aver raggiunto un accordo per lo scambio di 314 prigionieri. La notizia ha suscitato qualche sorriso tra chi spera in una de-escalation, anche se resta difficile prevedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni. Per ora, si tratta di un passo concreto che potrebbe aprire a nuovi sviluppi nei negoziati di pace.

L'annuncio odierno segna un passaggio di fondamentale importanza nel panorama geopolitico attuale, portando una ventata di speranza in un conflitto che sembrava congelato in una spirale di violenza senza fine. L'inviato speciale americano Steve Witkoff ha confermato il raggiungimento di un'intesa significativa tra Mosca e Kiev, stabilendo lo scambio di 314 prigionieri per ciascuna parte. Questo evento non rappresenta soltanto un atto umanitario di vasta portata, ma si configura come il primo segnale concreto di un dialogo riaperto dopo ben cinque mesi di stallo totale nelle procedure di rilascio.

