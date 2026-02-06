I negoziati tra Russia e Ucraina continuano a procedere molto lentamente. Le parti si trovano in stallo e nessuno ha ancora una data precisa per un accordo. La Russia chiede almeno un altro mese di trattative prima di arrivare a una possibile soluzione. Nel frattempo, la pace sembra ancora lontana e, per ora, si limita a restare sulla soglia, in attesa di tempi migliori.

La pace, quando arriva, non bussa mai piano. Nel caso ucraino, però, sembra aver scelto di fermarsi sul pianerottolo, in attesa di tempi migliori. Secondo quanto filtra da Mosca, serviranno almeno sei settimane per arrivare a un accordo che soddisfi Vladimir Putin. Insomma, malgrado Donald Trump vada ripetendo di credere che “a breve avremo buone notizie”, la realtà è che i negoziati procedono a rilento e che, almeno per ora, non si è andati oltre a uno scambio di prigionieri. Mosca frena: “Per la pace in Ucraina serve almeno un altro mese”. Le fonti del Cremlino sentite dall’agenzia Tass parlano chiaro: il lavoro in corso è “complesso, multilivello, e scandito per fasi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ucraina, i negoziati procedono a rilento: per la Russia è necessario almeno un altro mese di trattative

Nel dibattito sul conflitto in Ucraina, Orsini analizza le posizioni di Russia, Usa ed Europa, evidenziando un crescente divario tra le parti.

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi, con crescenti scontri sia sul terreno che nei cieli.

