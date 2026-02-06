Uccisione dell’orsa F36 la Lav si costituisce parte civile contro i cacciatori

Questa mattina si sono presentati in tribunale a Trento i rappresentanti della Lav, che si sono costituiti parte civile nel processo contro i cacciatori coinvolti nell’uccisione dell’orsa F36. L’udienza predibattimentale si terrà lunedì 9 febbraio e si aspetta di chiarire le responsabilità di fronte alla morte di questo animale, ritrovato senza vita in val Bondone a settembre 2023.

Lunedì 9 febbraio 2026, nelle aule del tribunale di Trento, si terrà l'udienza predibattimentale sulla morte di F36, l'orsa trovata senza vita in val Bondone a settembre 2023.Il caso vede il coinvolgimento di due cacciatori trentini, accusati di aver ucciso l'animale sparandole un colpo con un.

