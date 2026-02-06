Ubisoft potrebbe vendere le sue nuove divisioni se dovessero ottenere risultati negativi

Ubisoft sta attraversando un momento difficile. L’azienda valuta la possibilità di vendere alcune delle sue divisioni se i risultati non migliorano. La società sta facendo grandi cambiamenti, tra ristrutturazioni e tagli al personale, nel tentativo di risollevarsi. La situazione resta molto tesa e tutto dipende dall’andamento dei prossimi mesi.

Ubisoft attraversa una delle fasi più delicate della sua storia recente, tra ristrutturazioni, tagli al personale e una profonda revisione della propria organizzazione interna. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli su una riunione interna convocata per rassicurare i dipendenti, che però avrebbe avuto l'effetto opposto. Durante l'incontro, la dirigenza ha chiarito che le nuove divisioni operative della compagnia non sono intoccabili. Se i risultati non dovessero arrivare, la loro vendita resta sul tavolo come opzione concreta. Insider Gaming ricorda che la riorganizzazione prevede la suddivisione di Ubisoft in cinque "case creative", strutturate per generi o tipologie di giochi.

