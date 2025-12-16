Imam in libertà Minniti | Le sue parole sul 7 ottobre inaccettabili Sulla sicurezza basta divisioni

In un'intervista al Tempo, l'ex ministro Marco Minniti affronta temi cruciali come l’allarme sicurezza, l’antisemitismo e la recrudescenza del terrorismo islamico, commentando anche le recenti dichiarazioni di Imam in libertà e criticando duramente le affermazioni sul 7 ottobre. Minniti sottolinea l'importanza di mantenere unità e fermezza di fronte alle minacce alla sicurezza nazionale.

Allarme sicurezza, antisemitismo, recrudescenza del terrorismo islamico. In una lunga intervista al Tempo Marco Minniti, ex ministro dell'Interno, di provata fede dem, affronti temi caldi della cronaca nazionale e internazionale. "Non possiamo parlare di libertà se non ci sentiamo sicuri in strada, se abbiamo paura quando usciamo dalle nostre case. Questa è una battaglia che dovrebbe andare oltre le appartenenze". Parole di buon senso che suonano come uno schiaffo alla sinistra, parole non molto diverse da quelle pronunciate dalla premier Meloni alla notizia della scarcerazione dell'imam di Torino Shanin.

