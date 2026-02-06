Tv | causa civile Mediaset contro Corona al via 21 settembre

Il procedimento civile tra Mediaset e Fabrizio Corona inizia il 21 settembre al Tribunale di Milano. La causa coinvolge il gruppo di Pier Silvio e Marina Berlusconi, insieme a vari conduttori e personaggi dello spettacolo, che chiedono risarcimenti complessivi di 160 milioni di euro. La decisione arriva a pochi mesi dall’ultimo incidente che ha coinvolto Corona, e il processo promette di far parlare ancora di più dei suoi rapporti con il mondo dello spettacolo e dei danni che si contestano.

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - È fissata per il 21 settembre prossimo, davanti al Tribunale civile di Milano, la prima udienza della causa civile contro Fabrizio Corona intentata dal gruppo Mediaset, da Pier Silvio e Marina Berlusconi, da Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui, con una richiesta di danni reputazionali e patrimoniali da 160 milioni di euro. L'atto di citazione è stato notificato a Corona e alla sua società Atena. Gli eventuali risarcimenti saranno destinati, ha spiegato ieri il gruppo di Cologno Monzese, "alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tv: causa civile Mediaset contro Corona al via 21 settembre Approfondimenti su Mediaset Corona Mediaset, causa civile da 160 milioni di euro contro Corona Mediaset ha avviato una causa civile contro Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro. Mediaset: "Causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona" Mediaset ha avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mediaset Corona Argomenti discussi: Fabrizio Corona, Mediaset e Mfe avviano causa civile da 160 milioni di euro; Fabrizio Corona a Non è la TV dopo la causa avviata da Mediaset: Sono sereno; Mediaset: ‘Causa civile da 160 milioni di euro contro Corona’; Mediaset contro Fabrizio Corona, causa civile da 160 milioni: nel mirino anche i danni reputazionali, il comunicato stampa ufficiale. Tv: causa civile Mediaset contro Corona al via 21 settembreMilano, 6 feb. (Adnkronos) - È fissata per il 21 settembre prossimo, davanti al Tribunale civile di Milano, la prima udienza della causa civile ... iltempo.it Maxi causa civile Mediaset e Berlusconi contro Corona il 21 settembre(ANSA) - MILANO, 06 FEB - È stata fissata per il 21 settembre, davanti al Tribunale civile di Milano, la prima udienza della maxi causa civile contro Fabrizio Corona intentata dal gruppo Mediaset, da ... msn.com Dalla causa civile a un fondo di tutela: Mediaset destinerà i fondi del risarcimento alle vittime di stalking, violenza e cyberbullismo. facebook Corona e il giallo dei profili Instagram apparsi dopo lo stop di Meta: «Io sono la notizia» | Mediaset, causa da 160 milioni contro di lui x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.