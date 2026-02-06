tutte le serie tv italiane e internazionali in lavorazione e in arrivo nel 2026 su sky e now

La produzione italiana e internazionale si prepara a portare nuove serie tv nel 2026, con molte già in fase di lavorazione. Su Sky e Now arrivano progetti come

Le serie Italiane in arrivo nel 2026: Da Avvocato Ligas a Nord Sud Ovest Est Il 6 marzo arriva su Sky e Now l’Avvocato Ligas, un penalista sui generis, geniale e controverso interpretato da Luca Argentero. Assomiglierà al Mickey Haller di Avvocato di difesa? L’8 maggio invece è il turno di Rosa elettrica. In fuga con il nemico, action thriller on the road con Maria Chiara Giannetta, poliziotta fuori dagli schemi al suo primo incarico nel Nucleo Protezione Testimoni. Tornano invece in autunno e a fine anno Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, in Nord Sud Ovest Est. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Scopri le novità italiane su Netflix nel 2026, tra serie TV, film e sport.

Argomenti discussi: Heated Rivarly, Cuori, Portobello, Motorvalley: tutte le nuove serie tv in arrivo a febbraio; Cosa guardare su Netflix a febbraio? Tutte le novità tra film, serie TV e originals; Le migliori serie tv su Netflix, Sky, Prime Video e Apple TV+ da vedere stasera. E le novità di febbraio 2026; Sabrina Impacciatore, da L'ultimo bacio a The Paper, i film e le serie tv dell'attrice.

Serie TV in streaming in uscita questa settimana: Avvocato di Difesa - The Lincoln Lawyer e tutte le novità dal 2 febbraioVorresti scoprire quali serie tv sono disponibili questa settimana, dal 2 all'8 febbraio 2026, in streaming? Ecco tutto quello che devi sapere per Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, HBO Max, Paramoun ... comingsoon.it

Heated Rivarly, Cuori, Portobello, Motorvalley: tutte le nuove serie tv in arrivo a febbraioTra Olimpiadi invernali (prima) e Festival di Sanremo (dopo), ci sarà spazio a febbraio per le serie tv? Certo che sì. Le emittenti non rinunciano certo alla loro gallina dalle uova d'oro (le fiction) ... elle.com

