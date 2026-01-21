Scopri le novità italiane su Netflix nel 2026, tra serie TV, film e sport. Tra le anteprime, l'esordio di Elodie nella serialità accanto a Pierfrancesco Favino e la partecipazione di Federica Pellegrini a Physical Italia. Un panorama variegato di produzioni che conferma l’impegno della piattaforma nel offrire contenuti italiani di qualità, mantenendo un’attenzione particolare alle tendenze e alle nuove figure del panorama nazionale.

Le serie italiane più attese su Netflix nel 2026 Tra le serie ci sono altre novità e graditi ritorni. Elodie esordisce nella serialità con Pierfrancesco Favino nel thriller girato sul Lago Como Nemesi di Piero Messina. Un ricco erede viene accusato dell’omicidio della moglie Gloria (Elodie). A difenderlo è una tenace avvocata (Barbara Ronchi). «Non facevo serie da 12 anni», dice Favino, «ho accettato questo ruolo perché era estremamente eccitante. Non posso dire altro». «Ho iniziato col botto a fianco a questi attori incredibili», commenta Elodie. «Gloria è una ragazza che non sa qual è il suo valore, è persa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Netflix: tutte le novità italiane del 2026. Serie tv, film e sport

Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Gennaio 2026: le serie e i film da non perdere dal finale di Stranger Things a Bridgerton 4Ecco le principali uscite e novità di Netflix per il mese di gennaio 2026.

Leggi anche: Serie TV novembre 2025: tutte le novità in arrivo su Netflix, Disney+, Prime Video e Sky

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

10X BETTER than Netflix! with FREE Movies, TV Shows & Live TV

Argomenti discussi: Cosa guardare su Netflix a febbraio 2026?; Cosa guardare su Netflix ad aprile 2026?; Le serie tv da vedere su Netflix questo weekend (16-18 gennaio 2026); Film e Serie TV da vedere nel 2026, tutte le uscite.

Netflix: tutte le novità italiane del 2026. Serie tv, film e sportDall'esordio di Elodie nella serialità a fianco a Pierfrancesco Favino, a Federica Pellegrini concorrente in Physical Italia: da 100 a 1 ... vanityfair.it

Netflix, tutte le novità del 2026: un thriller con Elodie, una comedy con Zingaretti, Sarah Toscano attriceNetflix ha svelato tutte le novità in arrivo nel 2026. Lo ha fatto durante l'evento What Next? che ha svelato in anteprima tutte le nuove serie italiane (e i film) che troveremo sulla piattaforma di ... today.it

Tutte le stagioni di JOJO'S BIZARRE ADVENTURE sono FINALMENTE disponibili su Netflix con DOPPIAGGIO ITALIANO COMPLETO! Preparatevi a fare binge-watching con le voci dei vostri personaggi preferiti! Qual è il vostro personaggio preferito Fatec - facebook.com facebook