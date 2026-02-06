Tutta l’Italia gioca in tv

Oggi l’Italia si ferma davanti alla tv per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Tutti gli italiani sono davanti agli schermi, pronti a tifare e condividere l’evento. È un momento in cui il paese si unisce, lasciando da parte le differenze, per seguire insieme uno dei momenti più attesi dell’anno sportivo.

Beh, oggi tutti insieme incollati a seguire la cerimonia di apertura dei giochi olimpici. Quando l’orgoglio nazionale chiama, gli italiani rispondono. Sarà Raiuno, ovviamente, a farsi vessillo dell’unità del Paese per l’inaugurazione, ma la cerimonia si può seguire anche sulla nuova piattaforma HBO e su Discovery. Saranno quasi tre ore di show (realizzato da Marco Balich) a partire dalle 19.50 nello stadio San Siro, con collegamenti con il braciere olimpico all’Arco della Pace e le località di gara, a partire da Cortina. Tanti gli ospiti attesi: da Mariah Carey (foto) a Pausini, Bocelli, Ghali e altri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ESTONIA-ITALIA in una canzone

