Quando gioca l’Italia gli ottavi ai Mondiali U17 | orario avversaria tv streaming

L’Italia ha battuto la Cechia per 2-0 nei sedicesimi di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio: nella manifestazione in corso in Qatar, nel secondo match della seconda fase ad eliminazione diretta, l’Italia se la vedrà con la vincente di Croazia-Uzbekistan. L’incontro degli ottavi di finale andrà in scena martedì 18 novembre all’ Aspire Zone di Al Rayyan: per definire l’orario del match, però, occorrerà attendere la conclusione di tutti i match dei sedicesimi, dato che al momento sono ancora in corso quattro incontri, tra cui proprio Croazia-Uzbekistan. Il match degli ottavi di finale dell’Italia a i Mondiali U17 2025 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e FIFA+, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca l’Italia gli ottavi ai Mondiali U17: orario, avversaria, tv, streaming

