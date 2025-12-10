Firenze truffe su contratti luce e gas | consigli di Enel e Carabinieri ai cittadini per difendersi

A Firenze, crescono le truffe riguardanti contratti di luce e gas. Enel e Carabinieri hanno promosso un evento informativo presso l’Enel Store per sensibilizzare i cittadini e offrire consigli utili per difendersi da tentativi ingannevoli nel settore energetico.

Il tema delle truffe è particolarmente sentito dalla cittadinanza, spesso sottoposta a tentativi di approccio ingannevole, e infatti l’Energy Bar – il nuovo format di eventi in-store di Enel per dialogare con i cittadini su tematiche di attualità inerenti il mondo dell’energia, svoltosi oggi pomeriggio presso l’Enel Store di Firenze, in via Corridoni 37, con focus proprio sull’argomento truffe L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, truffe su contratti luce e gas: consigli di Enel e Carabinieri ai cittadini per difendersi

Firenze, Enel e carabinieri uniti contro le truffe sui contratti luce e gas - All’Enel Store di via Corridoni un incontro aperto ai cittadini per imparare a riconoscere i vari tranelli orchestrati sempre più da personaggi senza scrupoli. Scrive msn.com

«La sua tariffa della luce scade, ma abbiamo un'offerta»: telemarketing e truffe, 520 mila euro di multa a sei call center - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato multa sei società che proponevano contratti di energia o telefonia: usavano tecniche ingannevoli, omettendo informazioni fondamentali e con informazi ... Come scrive msn.com

Firenze, Enel e carabinieri uniti contro le truffe sui contratti luce e gas Vai su X

Truffe ad anziani, a 83 anni mette in fuga falso agente. A Firenze: l'uomo poi rintracciato e denunciato dalla polizia #ANSA - facebook.com Vai su Facebook