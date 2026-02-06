Tris alla Juve Palladino | Vittoria per i nostri tifosi Vogliamo vincere la Coppa Italia

La Cremonese batte 3-0 la Juventus a Bergamo e mette fine a una striscia negativa. Dopo il fischio finale, Palladino si prende i meritati applausi dei tifosi, felice per la vittoria e per aver regalato un sorriso ai supporter. Il mister si mostra determinato a puntare alla Coppa Italia, mentre i giocatori celebrano sul campo. La curva esulta cantando, e Palladino si gode il momento, consapevole che questa vittoria può dare più fiducia alla squadra in vista delle prossime sfide.

Bergamo. Huddle a centrocampo, con il mister al centro a incoraggiare i suoi. E poi i cori dalla curva a lui dedicati all’uscita. Raffaele Palladino si è preso l’Atalanta e con il 3-0 alla Juventus ha conquistato una volta di più la New Balance Arena. Ora alla finale di Coppa Italia manca un passo in meno: ora c’è la semifinale contro una tra Lazio e Bologna. Prima però c’è tempo per godersi questa vittoria, tanto che venerdì è stato accordato un giorno di riposo, con ripresa sabato pomeriggio per preparare il match di lunedì contro la Cremonese. Ennesima tappa di un periodo in cui gli impegni non mancano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dopo la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia, Palladino si presenta in conferenza stampa con entusiasmo.

