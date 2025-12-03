Palladino lancia la sfida alla Juventus | Vogliamo vincere la Coppa Italia è un obiettivo mio e di tutta la società Ci teniamo molto a questo traguardo

Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa. Le sue dichiarazioni. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, l’allenatore dell’ Atalanta Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni, con la Dea che affronterà la Juve ai quarti di finale della competizione. TURNOVER – «Io non credo nel turnover: valuto in base a chi sta più in forma. Ho cambiato la catena di sinistra volendo puntare su Zalewski e Kolasinac oltre a Sulemana nonostante l’infortunio. In queste 4 partite tutti hanno trovato spazio: per me è importante questa cosa per fare gruppo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palladino lancia la sfida alla Juventus: «Vogliamo vincere la Coppa Italia, è un obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo»

