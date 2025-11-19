La marea transfemminista torna a Roma | corteo di Non una di meno contro la violenza di genere

La "marea transfemminista" torna a sfilare nelle strade della Capitale. Sabato 22 novembre, in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (il 25), Non una di meno scenderà in piazza a Roma, al grido di "Sabotiamo guerre e patriarcato".700 pagine di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sabotiamo guerre e patriarcato. Facciamo salire la marea! Il 22 novembre inondiamo le strade di Roma! il 25 novembre cortei, azioni e iniziative in tutte le città. Per un'antiviolenza femminista e transfemminista, finanziata e libera dall'ideologia punitivista e conf - facebook.com Vai su Facebook

Marea Pro Pal a Roma: 'Siamo un milione'. Scontri in serata, identificate 262 persone - Un corteo di centinaia di migliaia di persone ha sfilato pacificamente per alcune ore a Roma gridando 'Stop al genocidio' lungo il percorso prestabilito, da Porta San Paolo a San Giovanni. Segnala ansa.it

Il Fatto di domani. Gaza, marea umana a Roma: “1 milione di persone in piazza”. 26 italiani della Flotilla pronti al rientro: c’è anche l’inviato del Fatto Quotidiano ... - Mentre la testa del corteo arrivava in via Merulana a pochi passi dalla meta di San Giovanni, i manifestanti già ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Una marea umana a Roma per Gaza: "Siamo un milione" - Una marea umana ordinata e composta sta attraversando Roma per Gaza e la Palestina. Da ilmattino.it